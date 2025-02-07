Российские военные корреспонденты сообщили о текущей ситуации с отражением наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничной Курской области. Накануне украинские войска атаковали в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, расположенных в Суджанском районе. Об этом пишет «Главный Региональный».

В условиях морозной погоды украинские подразделения начали контрнаступление, продвигаясь в район Черкасской Конопельки и Уланка в колонне, растянувшейся на километр. Военные эксперты, включая блогера Юрия Подоляка, отметили, что ВСУ были хорошо подготовлены к наступлению в Курской области, сравнив атаки 6 февраля с событиями 5 января. Офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман ранее сообщил, что украинские формирования не ожидали, что их действия будут быстро подавлены во время контрнаступления на территории Курской области.