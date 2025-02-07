Военкоры сообщили, как идёт отражение атаки ВСУ в Курской области
Российские военные корреспонденты сообщили о текущей ситуации с отражением наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничной Курской области. Накануне украинские войска атаковали в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, расположенных в Суджанском районе. Об этом пишет «Главный Региональный».
В условиях морозной погоды украинские подразделения начали контрнаступление, продвигаясь в район Черкасской Конопельки и Уланка в колонне, растянувшейся на километр. Военные эксперты, включая блогера Юрия Подоляка, отметили, что ВСУ были хорошо подготовлены к наступлению в Курской области, сравнив атаки 6 февраля с событиями 5 января. Офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман ранее сообщил, что украинские формирования не ожидали, что их действия будут быстро подавлены во время контрнаступления на территории Курской области.
Недавно представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие проявляют себя, как настоящие герои, отражая нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он дополнил, что конкретные комментарии по этой теме должно делать Минобороны РФ, чем оно и занимается.
Напомним, что на днях ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в Курской области. Накануне, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими военными.
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