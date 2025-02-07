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Регион
7 февраля, 11:13

Военкоры сообщили, как идёт отражение атаки ВСУ в Курской области

Российские военные корреспонденты сообщили о текущей ситуации с отражением наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничной Курской области. Накануне украинские войска атаковали в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, расположенных в Суджанском районе. Об этом пишет «Главный Региональный».

В условиях морозной погоды украинские подразделения начали контрнаступление, продвигаясь в район Черкасской Конопельки и Уланка в колонне, растянувшейся на километр. Военные эксперты, включая блогера Юрия Подоляка, отметили, что ВСУ были хорошо подготовлены к наступлению в Курской области, сравнив атаки 6 февраля с событиями 5 января. Офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман ранее сообщил, что украинские формирования не ожидали, что их действия будут быстро подавлены во время контрнаступления на территории Курской области.

Стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ в Курскую область
Стало известно о переброске дополнительных сил ВСУ в Курскую область

Недавно представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие проявляют себя, как настоящие герои, отражая нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он дополнил, что конкретные комментарии по этой теме должно делать Минобороны РФ, чем оно и занимается.

Напомним, что на днях ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в Курской области. Накануне, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. Новая попытка атаки полностью отражена российскими военными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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