Российские военнослужащие проявляют себя, как настоящие герои, отражая нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю попытку Киева контратаковать регион.

«Войска работают героически, не жалея себя, и, конечно, [им] самая высокая оценка», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.