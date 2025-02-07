В Кремле назвали героическим противостояние ВС РФ в Курской области
Песков: ВС РФ воюют героически в Курской области и заслуживают высшей оценки
Российские военнослужащие проявляют себя, как настоящие герои, отражая нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю попытку Киева контратаковать регион.
«Войска работают героически, не жалея себя, и, конечно, [им] самая высокая оценка», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков дополнил, что конкретные комментарии по этой теме должно делать Минобороны РФ, чем оно и занимается. По словам пресс-секретаря главы государства, это не является прерогативой администрации президента.
Напомним, что ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в курском приграничье. Накануне колонна из 400 украинских военнослужащих на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров. В Минобороны сообщили, что наши парни успешно предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок под Курском.
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