Командир спецназа «Ахмат» поведал о провале самоубийственной авантюры ВСУ в приграничье

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о ситуации в районе сёл Черкасская Конопелька и Уланок на Курском направлении. Видео опубликовано в соцсетях военачальника.

«Наши противники начали новую волну контрнаступления. Хочу подчеркнуть, что спецназ «Ахмат» никогда не находился в этих местах. Похоже, враг понял, что на нашем участке фронта ему нечем заняться, и решил атаковать соседние позиции», — отметил он.

По словам Алаудинова, спецназ «Ахмата» оказывает поддержку соседним подразделениям, которые сейчас отражают атаки противника и уничтожают его технику. Говоря о контрнаступлении противника, Алаудинов отметил, что «не стоит ожидать чего-то необычного».