Командир спецназа «Ахмат» поведал о провале самоубийственной авантюры ВСУ в приграничье
Алаудинов раскрыл детали операции по ликвидации прорыва ВСУ в Курской области
Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о ситуации в районе сёл Черкасская Конопелька и Уланок на Курском направлении. Видео опубликовано в соцсетях военачальника.
«Наши противники начали новую волну контрнаступления. Хочу подчеркнуть, что спецназ «Ахмат» никогда не находился в этих местах. Похоже, враг понял, что на нашем участке фронта ему нечем заняться, и решил атаковать соседние позиции», — отметил он.
По словам Алаудинова, спецназ «Ахмата» оказывает поддержку соседним подразделениям, которые сейчас отражают атаки противника и уничтожают его технику. Говоря о контрнаступлении противника, Алаудинов отметил, что «не стоит ожидать чего-то необычного».
«Через Уланок или Черкасскую Конопельку эти формирования вряд ли смогут захватить Москву, Белгород или Курск», — добавил он, предположив, что ВСУ пытаются улучшить свои позиции, захватывая больше территории. Алаудинов заключил, что противнику это вряд ли удастся.
Напомним, что ВСУ во второй раз за три дня пытаются прорвать фронт в Курской области. 6 февраля колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому, но российские войска отразили манёвр. Сегодня контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров.