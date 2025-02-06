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Регион
6 февраля, 15:47

Командир спецназа «Ахмат» поведал о провале самоубийственной авантюры ВСУ в приграничье

Алаудинов раскрыл детали операции по ликвидации прорыва ВСУ в Курской области

Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Фото © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о ситуации в районе сёл Черкасская Конопелька и Уланок на Курском направлении. Видео опубликовано в соцсетях военачальника.

«Наши противники начали новую волну контрнаступления. Хочу подчеркнуть, что спецназ «Ахмат» никогда не находился в этих местах. Похоже, враг понял, что на нашем участке фронта ему нечем заняться, и решил атаковать соседние позиции», — отметил он.

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По словам Алаудинова, спецназ «Ахмата» оказывает поддержку соседним подразделениям, которые сейчас отражают атаки противника и уничтожают его технику. Говоря о контрнаступлении противника, Алаудинов отметил, что «не стоит ожидать чего-то необычного».

«Через Уланок или Черкасскую Конопельку эти формирования вряд ли смогут захватить Москву, Белгород или Курск», — добавил он, предположив, что ВСУ пытаются улучшить свои позиции, захватывая больше территории. Алаудинов заключил, что противнику это вряд ли удастся.

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Напомним, что ВСУ во второй раз за три дня пытаются прорвать фронт в Курской области. 6 февраля колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому, но российские войска отразили манёвр. Сегодня контактный бой начался в районе села Уланок, где ВС РФ встретили ВСУ на расстоянии около 600 метров.

Марина Фещенко
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