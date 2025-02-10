Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области
Большинство украинских войск, которые в августе 2024 года пересекли границу Курской области, были уничтожены. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов.
По информации генерал-лейтенанта, основную часть подразделений ВСУ в Курской области составляют мобилизованные.
«Однако мы также время от времени фиксируем присутствие других украинских подразделений, включая специальные и иностранные легионы», — добавил он в беседе с ТАСС.
Алаудинов отметил, что ВСУ понесли значительные потери, что стало причиной вывода многих специализированных отрядов.
Ранее потери ВСУ в Курской области вплотную подошли к 60 тысяч солдат. Кроме того, противник лишился 357 танков, 260 БМП, 207 БТР, 1833 боевых бронированных автомобилей, 1908 обычных машин, 423 орудия ствольной артиллерии, 48 пусковых установок РСЗО, включая 13 американских HIMARS и шесть MLRS.
ТАСС / Владимир Гердо