Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

Большинство украинских войск, которые в августе 2024 года пересекли границу Курской области, были уничтожены. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов.

По информации генерал-лейтенанта, основную часть подразделений ВСУ в Курской области составляют мобилизованные.

«Однако мы также время от времени фиксируем присутствие других украинских подразделений, включая специальные и иностранные легионы», — добавил он в беседе с ТАСС.

Алаудинов отметил, что ВСУ понесли значительные потери, что стало причиной вывода многих специализированных отрядов.