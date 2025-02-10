Хинштейн: ВСУ в Курской области бросали гранаты в подвалы, где прятались жители

Во время отступления из села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области военнослужащие ВСУ бросали гранаты в подвалы, где укрывались мирные жители от обстрелов. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он встретился с местными жителями, вернувшимися в освобождённое село. Как рассказал глава семьи Дурневых, когда ВСУ захватили Николаево-Дарьино, в селе оставалось более 60 человек, но не все из них дожили до освобождения.

«Если поначалу оккупанты ещё пытались сохранить лицо, то, чем ближе подходили наши войска, тем сильнее они зверели. Нескольких соседей [семьи Дурневых] расстреляли прямо на улице. В подвалы бросали гранаты, хотя слышали оттуда женские крики», — написал Хинштейн.

Семья Дуневых на встрече с губернатором. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

По словам врио губернатора, семья Дурневых более трёх месяцев жила в подвале своего дома с годовалым ребенком. Он отметил, что маленький Рома появился на свет в условиях боевых действий, и так привык к звукам обстрелов, что даже не реагировал на них. Хинштейн заверил, что семью отправят на реабилитацию в санаторий на юг.