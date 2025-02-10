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Регион
10 февраля, 11:02

Хинштейн: ВСУ в Курской области бросали гранаты в подвалы, где прятались жители

Во время отступления из села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области военнослужащие ВСУ бросали гранаты в подвалы, где укрывались мирные жители от обстрелов. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он встретился с местными жителями, вернувшимися в освобождённое село. Как рассказал глава семьи Дурневых, когда ВСУ захватили Николаево-Дарьино, в селе оставалось более 60 человек, но не все из них дожили до освобождения.

«Если поначалу оккупанты ещё пытались сохранить лицо, то, чем ближе подходили наши войска, тем сильнее они зверели. Нескольких соседей [семьи Дурневых] расстреляли прямо на улице. В подвалы бросали гранаты, хотя слышали оттуда женские крики», — написал Хинштейн.

Семья Дуневых на встрече с губернатором. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Семья Дуневых на встрече с губернатором. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

По словам врио губернатора, семья Дурневых более трёх месяцев жила в подвале своего дома с годовалым ребенком. Он отметил, что маленький Рома появился на свет в условиях боевых действий, и так привык к звукам обстрелов, что даже не реагировал на них. Хинштейн заверил, что семью отправят на реабилитацию в санаторий на юг.

В своём посте он отметил, что на заседании правительства Курской области дал поручение разработать алгоритм лечения и реабилитации всех освобождённых из оккупации, особое внимание уделяя семьям с детьми.

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ против мирных жителей Курской области
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ против мирных жителей Курской области

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости рассказать ООН о зверствах ВСУ в Курской области. Она также отметила, что суть руководства Зеленского особенно наглядно проявилась в селе Русское Поречное. Напомним, что ранее там нашли изуродованные тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах. Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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