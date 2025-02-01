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1 февраля, 18:13

Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ против мирных жителей Курской области

Следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту теракта, совершенного бойцами ВСУ, которые нападали на жителей Курской области в процессе эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт в отношении мирного населения Суджанского района Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении

Установлено, что 31 января в селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области ВСУшники применили беспилотный летательный аппарат для сброса взрывного устройства на мирных жителей в момент их эвакуации.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости рассказать ООН о зверствах ВСУ в Курской области. Она также подчеркнула, что суть режима Зеленского наиболее ярко проявилась в селе Русское Поречное, название которого стало одним из факторов, способствующих русофобии.

Обложка ©

Shutterstock AI / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Наталья Демьянова
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