Захарова заявила о необходимости рассказать ООН о зверствах ВСУ в Курской области

Характер деяний бойцов ВСУ в Курской области должен быть представлен в ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста, станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации», — указала Захарова.