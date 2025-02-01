Захарова заявила о необходимости рассказать ООН о зверствах ВСУ в Курской области
МИД РФ: Характер действий ВСУ в курском приграничье надо представить ООН и ОБСЕ
Характер деяний бойцов ВСУ в Курской области должен быть представлен в ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста, станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации», — указала Захарова.
Она также добавила, что суть режима Владимира Зеленского наиболее ярко проявилась в Русском Поречном, название которого стало одним из факторов, способствующих русофобии.
В ООН уже осудили расправу боевиков ВСУ над жителями курского села Русское Поречное. Напомним, что ранее там нашли изуродованные тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах. Всего ВСУшники убили 22 жителя села, 11 из них — женщины, некоторые из которых были изнасилованы. Врио главы региона Александр Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело.
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