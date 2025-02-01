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Регион
1 февраля, 17:21

Захарова заявила о необходимости рассказать ООН о зверствах ВСУ в Курской области

МИД РФ: Характер действий ВСУ в курском приграничье надо представить ООН и ОБСЕ

Характер деяний бойцов ВСУ в Курской области должен быть представлен в ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структур, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста, станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации», — указала Захарова.

Она также добавила, что суть режима Владимира Зеленского наиболее ярко проявилась в Русском Поречном, название которого стало одним из факторов, способствующих русофобии.

В ООН уже осудили расправу боевиков ВСУ над жителями курского села Русское Поречное. Напомним, что ранее там нашли изуродованные тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах. Всего ВСУшники убили 22 жителя села, 11 из них — женщины, некоторые из которых были изнасилованы. Врио главы региона Александр Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело.

На грани: Работающие в Русском Поречном эксперты с трудом сдерживают слёзы, глядя на зверства ВСУ
На грани: Работающие в Русском Поречном эксперты с трудом сдерживают слёзы, глядя на зверства ВСУ
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Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Полина Никифорова
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