На грани: Работающие в Русском Поречном эксперты с трудом сдерживают слёзы, глядя на зверства ВСУ

Специалисты судебно-медицинской экспертизы в Русском Поречном Курской области едва сдерживают слезы, гляда на зверства ВСУ. Об этом рассказал в материале для kp.ru военкор Александр Коц.

По его словам, у найденных пенсионеров обнаружены множественные переломы рёбер, травмы лёгких и повреждения коленей. На теле одной из женщин найдены огнестрельные ранения и следы воздействия электрического тока.

«Признаюсь, было сложно исследовать эти трупы прежде всего психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений, мы понимаем, какие боль и страдания испытывали эти люди», — призналась работающая в курском приграничье судмедэксперт Татьяна Юрьевна.