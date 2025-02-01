На грани: Работающие в Русском Поречном эксперты с трудом сдерживают слёзы, глядя на зверства ВСУ
Военкор Коц сообщил, что в Русском Поречном судмедэксперты едва сдерживают слезы
Военкор Коц сообщил, что в Русском Поречном судмедэксперты едва сдерживают слезы. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Специалисты судебно-медицинской экспертизы в Русском Поречном Курской области едва сдерживают слезы, гляда на зверства ВСУ. Об этом рассказал в материале для kp.ru военкор Александр Коц.
По его словам, у найденных пенсионеров обнаружены множественные переломы рёбер, травмы лёгких и повреждения коленей. На теле одной из женщин найдены огнестрельные ранения и следы воздействия электрического тока.
«Признаюсь, было сложно исследовать эти трупы прежде всего психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений, мы понимаем, какие боль и страдания испытывали эти люди», — призналась работающая в курском приграничье судмедэксперт Татьяна Юрьевна.
После освобождения села российскими войсками в Курск доставили первые девять тел мирных жителей. В одном из подвалов нашли мужчину и женщину с проникающими ранениями в грудь, а в другом — пять тел с огнестрельными ранениями в лодыжках. В третьем подвале были обнаружены два тела с пулями и гранатами. Военкор рассказал, что впервые в жизни видел судмедэкспертов, которые едва сдерживали слёзы при работе.
Напомним, что в освобождённом селе Русское Поречное нашли тела убитых боевиками ВСУ мирных жителей. Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, были изуродованы. Всего ВСУшники убили 22 жителя курского села, 11 из них — женщины. Некоторые из них перед гибелью подверглись изнасилованию. Хинштейн назвал действия последователей киевского режима геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.