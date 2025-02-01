Власти раскрыли число без вести пропавших курян

В списках пропавших без вести жителей Курской области числятся чуть более 2 тысяч человек. Сейчас ведётся работа над созданием единого открытого списка пропавших курян, информация поступает от разных организаций, передаёт пресс-служба правительства региона.

«В списках установлено трёхкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2000 граждан. Сверка данных и уточнение списка продолжается. В ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, которая создана врио губернатора Курской области Александром Хинштейном», — указали в пресс-службе.

Данные о пропавших без вести гражданах передают представители УМВД, Уполномоченные по правам человека, Красный крест, органы МСУ, волонтёры и родственники пропавших. Список с пропавшими разместят на официальных ресурсах Курской области.