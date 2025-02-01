Власти раскрыли число без вести пропавших курян
В Курской области без вести пропали более 2 тысяч человек
В списках пропавших без вести жителей Курской области числятся чуть более 2 тысяч человек. Сейчас ведётся работа над созданием единого открытого списка пропавших курян, информация поступает от разных организаций, передаёт пресс-служба правительства региона.
«В списках установлено трёхкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2000 граждан. Сверка данных и уточнение списка продолжается. В ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, которая создана врио губернатора Курской области Александром Хинштейном», — указали в пресс-службе.
Данные о пропавших без вести гражданах передают представители УМВД, Уполномоченные по правам человека, Красный крест, органы МСУ, волонтёры и родственники пропавших. Список с пропавшими разместят на официальных ресурсах Курской области.
Ранее житель Курской области погиб из-за атаки украинского дрона. Ещё четверо курян получили ранения. Вражеский беспилотник ударил по селу Николаево-Дарьино Суджанского района.
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