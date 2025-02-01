Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 14:25

Власти раскрыли число без вести пропавших курян

В Курской области без вести пропали более 2 тысяч человек

В списках пропавших без вести жителей Курской области числятся чуть более 2 тысяч человек. Сейчас ведётся работа над созданием единого открытого списка пропавших курян, информация поступает от разных организаций, передаёт пресс-служба правительства региона.

«В списках установлено трёхкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2000 граждан. Сверка данных и уточнение списка продолжается. В ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, которая создана врио губернатора Курской области Александром Хинштейном», — указали в пресс-службе.

Данные о пропавших без вести гражданах передают представители УМВД, Уполномоченные по правам человека, Красный крест, органы МСУ, волонтёры и родственники пропавших. Список с пропавшими разместят на официальных ресурсах Курской области.

Ранее житель Курской области погиб из-за атаки украинского дрона. Ещё четверо курян получили ранения. Вражеский беспилотник ударил по селу Николаево-Дарьино Суджанского района.

На грани: Работающие в Русском Поречном эксперты с трудом сдерживают слёзы, глядя на зверства ВСУ
На грани: Работающие в Русском Поречном эксперты с трудом сдерживают слёзы, глядя на зверства ВСУ
Обложка ©

Telegram / Курская область

Полина Никифорова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Общество
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar