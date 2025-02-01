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Регион
1 февраля, 13:35

Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ

Хинштейн: В Курской области в результате атаки ВСУ погиб человек, четверо ранены

Войска киевского режима снова атаковали мирное население Курской области. В результате этого погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Об этом доложил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В районе н.п. Снагость Кореневского района был нанесён удар по гражданскому автомобилю, в котором ехало трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб. К сожалению, из-за активных боевых действий его тело пока не удалось эвакуировать», — пишет чиновник.

Его супруга не пострадала. Она отправилась в Курск к родне. Ещё один пассажир автомобиля получил множественные раны. Вражеский беспилотник ударил по селу Николаево-Дарьино Суджанского района. Там осколочные повреждения получили три жителя.

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Ранее ВСУ ударили по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области, в результате пострадал мирный житель. В Кореневском районе зафиксированы повреждения в нескольких местах: в селе Коренево разрушены два дома, в деревне Никипеловка — один.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Николай Рюмин
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