Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ

Войска киевского режима снова атаковали мирное население Курской области. В результате этого погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Об этом доложил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В районе н.п. Снагость Кореневского района был нанесён удар по гражданскому автомобилю, в котором ехало трое жителей Глушковского района: двое супругов-пенсионеров и их сосед. По предварительной информации, один человек погиб. К сожалению, из-за активных боевых действий его тело пока не удалось эвакуировать», — пишет чиновник.

Его супруга не пострадала. Она отправилась в Курск к родне. Ещё один пассажир автомобиля получил множественные раны. Вражеский беспилотник ударил по селу Николаево-Дарьино Суджанского района. Там осколочные повреждения получили три жителя.