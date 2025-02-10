Жители села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали, как выживали 186 дней, пока их не спасли российские военные. Они были вынуждены прятаться по подвалам из-за постоянных обстрелов украинских боевиков. Вэсэушники бомбили по домам из танков, атаковали дронами и расстреливали мирное население, говорится на сайте телеканала «Звезда».

Жители села признались, что по-человечески не могли похоронить погибших. Приходилось копать могилы прямо в огородах.

«На кладбище нам уже нельзя было. Нас туда не пускали. Хоронили людей. Было 53 человека. Осталось 33 до момента вывода», — поделилась одна из выживших со слезами на глазах.

В подвалах не было связи и света. Всё это время люди ели соленья и картошку, только это и помогло им выжить. Воду пили из речки.