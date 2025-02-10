Пили из реки, хоронили людей: Жители курского села описали 186 дней ада в подвалах из-за ВСУ
Жители Николаево-Дарьино рассказали, как выживали 186 дней до прихода ВС РФ
Выжившие жители села Николаево-Дарьино с военными и медиками. Обложка © Кадр из видео телеканала «Звезда»
Жители села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали, как выживали 186 дней, пока их не спасли российские военные. Они были вынуждены прятаться по подвалам из-за постоянных обстрелов украинских боевиков. Вэсэушники бомбили по домам из танков, атаковали дронами и расстреливали мирное население, говорится на сайте телеканала «Звезда».
Жители села признались, что по-человечески не могли похоронить погибших. Приходилось копать могилы прямо в огородах.
«На кладбище нам уже нельзя было. Нас туда не пускали. Хоронили людей. Было 53 человека. Осталось 33 до момента вывода», — поделилась одна из выживших со слезами на глазах.
В подвалах не было связи и света. Всё это время люди ели соленья и картошку, только это и помогло им выжить. Воду пили из речки.
Напомним, ВС РФ освободили Николаево-Дарьино в конце января. Несмотря на то, что боевиков из села выбили, они продолжают обстрелы. Боец с позывным Волк получил ранение, но обещание помочь гражданским сдержал. Он эвакуировал группу людей, оказавшись в заложниках у украинцев на полгода. Тем, кого вывели, оказали медицинскую помощь. Дальше их направят в больницы, где проведут полное обследование.