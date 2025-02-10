Раненый Волк в одиночку спас группу гражданских после 6 месяцев украинского плена под Курском
Боец с позывным Волк эвакуировал группу гражданских из села Николаево-Дарьино
Российский солдат с позывным Волк вывел группу гражданских, которые полгода находились в заложниках ВСУ, из населённого пункта Николаево-Дарьино в курском приграничье. Об этом в беседе с ТАСС рассказали эвакуированные местные жители.
«Спасибо солдату, кто нас вывел. Большое спасибо. Это наш герой. Для нас он герой. Мы шесть месяцев прожили в заточении. Спасибо большое всем. И вам, и ему. Всем, что нас освободили», — благодарил бойца один из эвакуированных жителей.
Люди также рассказали, что российский военнослужащий был ранен, когда проводил эвакуацию.
Ранее житель Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике рассказал западным журналистам, приехавшим снимать сюжет, что местные жители не боятся прихода российской армии, так как всё население города — русские люди.
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