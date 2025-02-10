Раненый Волк в одиночку спас группу гражданских после 6 месяцев украинского плена под Курском

Российский солдат с позывным Волк вывел группу гражданских, которые полгода находились в заложниках ВСУ, из населённого пункта Николаево-Дарьино в курском приграничье. Об этом в беседе с ТАСС рассказали эвакуированные местные жители.

«Спасибо солдату, кто нас вывел. Большое спасибо. Это наш герой. Для нас он герой. Мы шесть месяцев прожили в заточении. Спасибо большое всем. И вам, и ему. Всем, что нас освободили», — благодарил бойца один из эвакуированных жителей.