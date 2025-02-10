«В душе тут русские все»: Стойкий житель Покровска шокировал европейских журналистов
Житель Красноармейска удивил репортёра Euronews фразой, что в городе все русские
Местный житель Красноармейска (Покровска) в ДНР шокировал журналистов Euronews, которые приехали в город для съёмки репортажа. Мужчина заявил, что не будет покидать свой родной дом и вообще считает себя русским, несмотря на украинское гражданство.
Корреспонденты европейского телеканала снимали материал о том, чем живёт город в условиях боевых действий и решили задавать вопросы местным жителям, уточнив, страшно ли им жить в зоне конфликта. У одного мужчины спросили, не опасается ли он «захвата Покровска (Красноармейска) русскими войсками». Пенсионер же ответил, что все местные жители, в том числе и он, такие же русские, как и солдаты ВС РФ.
«По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все», — заявил мужчина.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что Российская армия сумела взять в клещи Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. Наши солдаты перерезают транспортные коммуникации ВСУ, лишая их возможности привозить в город вооружение и питание.
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