Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 06:00

«В душе тут русские все»: Стойкий житель Покровска шокировал европейских журналистов

Житель Красноармейска удивил репортёра Euronews фразой, что в городе все русские

Местный житель Красноармейска (Покровска) в ДНР шокировал журналистов Euronews, которые приехали в город для съёмки репортажа. Мужчина заявил, что не будет покидать свой родной дом и вообще считает себя русским, несмотря на украинское гражданство.

Корреспонденты европейского телеканала снимали материал о том, чем живёт город в условиях боевых действий и решили задавать вопросы местным жителям, уточнив, страшно ли им жить в зоне конфликта. У одного мужчины спросили, не опасается ли он «захвата Покровска (Красноармейска) русскими войсками». Пенсионер же ответил, что все местные жители, в том числе и он, такие же русские, как и солдаты ВС РФ.

«По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все», — заявил мужчина.

«Белые Ангелы» снова пришли за детьми Покровска после прорыва Армии РФ вглубь обороны ВСУ
«Белые Ангелы» снова пришли за детьми Покровска после прорыва Армии РФ вглубь обороны ВСУ

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что Российская армия сумела взять в клещи Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. Наши солдаты перерезают транспортные коммуникации ВСУ, лишая их возможности привозить в город вооружение и питание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar