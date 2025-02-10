«В душе тут русские все»: Стойкий житель Покровска шокировал европейских журналистов

Местный житель Красноармейска (Покровска) в ДНР шокировал журналистов Euronews, которые приехали в город для съёмки репортажа. Мужчина заявил, что не будет покидать свой родной дом и вообще считает себя русским, несмотря на украинское гражданство.

Корреспонденты европейского телеканала снимали материал о том, чем живёт город в условиях боевых действий и решили задавать вопросы местным жителям, уточнив, страшно ли им жить в зоне конфликта. У одного мужчины спросили, не опасается ли он «захвата Покровска (Красноармейска) русскими войсками». Пенсионер же ответил, что все местные жители, в том числе и он, такие же русские, как и солдаты ВС РФ.