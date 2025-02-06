Российские войска взяли в клещи Красноармейск

ВС РФ взяли в клещи Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. На данный момент наши парни заняты перерезанием транспортных коммуникаций, через которые происходит снабжение ВСУ, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске», — сказал он в беседе с РИА «Новости».