Российские войска взяли в клещи Красноармейск
Депутат Водолацкий: ВС РФ взяли в клещи Красноармейск в ДНР
ВС РФ взяли в клещи Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. На данный момент наши парни заняты перерезанием транспортных коммуникаций, через которые происходит снабжение ВСУ, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Также парламентарий подчеркнул, что российское командование использует особую тактику, вместо того, чтобы идти на противника в лобовую. Таким образом удаётся свести потери к минимуму.
Несколько дней назад Life.ru уже писал, что Армия России готовит огромный «котёл» для ВСУ до Красноармейска. По планам, продемонстрировать противнику неожиданный сюрприз удастся вскоре после взятия населённого пункта, когда откроются днепропетровское (западное) и краматорское (северное) направление. Тем временем ВСУ во второй раз за три дня пытаются прорвать фронт в Курской области. Сегодня, 6 февраля, колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому, но российские войска отразили манёвр.
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