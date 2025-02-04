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Регион
4 февраля, 08:27

Армия России готовит огромный «котёл» для ВСУ до Красноармейска

Обозреватель Хроленко: ВС РФ готовят «котёл» для ВСУ после взятия Покровска

Российские военные готовят сюрприз для ВСУ на днепропетровском (западном) и краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра. Таким прогнозом поделился капитан 1 ранга запаса, ветеран боевых действий, обозреватель Александр Хроленко.

На данный момент штурмовики российских войск с ожесточёнными боями прорываются к городу, сковывая его в тиски с разных сторон. Для наступления армия РФ использует, в том числе оставленные ВСУ сооружения, захватывает часть укреплённых траншей и продвигается в глубину обороны противника. Украинские бригады несут огромные потери, «рассыпаются» и оставляют позиции, отметил Хроленко.

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В надежде спасти провальное направление, украинцы сменили на Восточном фронте командующего. Михаилу Драпатому дали указание наносить максимальные потери российским военным и «сдерживать натиск» превосходящего по силам противника. Однако даже эта мера не помогла, отметил обозреватель. Войска РФ находятся уже в трёх километрах от границы с Днепропетровской областью. Сдачу россиянам Покровска, а затем и Константиновки, Часова Яра, Северска, Купянска прогнозируют уже британские СМИ, а также натовские аналитики и стратеги.

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«Обстановка на фронте отражает стратегическую катастрофу киевского режима и стран-участников прокси-войны с РФ. Хронические неудачи бандеровцев подчеркивают бессмысленность военной помощи Запада. <…> Только унизительный для НАТО мирный договор на условиях России может спасти ВСУ от полного разгрома и безоговорочной капитуляции», — подытожил ветеран боевых действий в материале радио Sputnik.

Ранее британский аналитик высказал мнение, что падение Покровска (Красноармейска) может вызвать политический кризис в Киеве. Всё это плохо может закончиться для Владимира Зеленского, которого, в случае развития таких событий, могут «смести» с должности. Такие же прогнозы дал начальник Главного управления разведки ВСУ на закрытой встрече с депутатами Рады. Он предупредил, что если до лета не состоятся переговоры о прекращении конфликта, то начнутся процессы, угрожающие «самому существованию Украины».

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VK / Минобороны России

Алёна Зиновьева
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