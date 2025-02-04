Армия России готовит огромный «котёл» для ВСУ до Красноармейска

Российские военные готовят сюрприз для ВСУ на днепропетровском (западном) и краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра. Таким прогнозом поделился капитан 1 ранга запаса, ветеран боевых действий, обозреватель Александр Хроленко.

На данный момент штурмовики российских войск с ожесточёнными боями прорываются к городу, сковывая его в тиски с разных сторон. Для наступления армия РФ использует, в том числе оставленные ВСУ сооружения, захватывает часть укреплённых траншей и продвигается в глубину обороны противника. Украинские бригады несут огромные потери, «рассыпаются» и оставляют позиции, отметил Хроленко.

В надежде спасти провальное направление, украинцы сменили на Восточном фронте командующего. Михаилу Драпатому дали указание наносить максимальные потери российским военным и «сдерживать натиск» превосходящего по силам противника. Однако даже эта мера не помогла, отметил обозреватель. Войска РФ находятся уже в трёх километрах от границы с Днепропетровской областью. Сдачу россиянам Покровска, а затем и Константиновки, Часова Яра, Северска, Купянска прогнозируют уже британские СМИ, а также натовские аналитики и стратеги.