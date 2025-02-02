«Ворота на все стороны света»: ВСУ сковал страх из-за прорыва Армии России к Купянску
Военкор Борзенко: Освобождение Купянска откроет для ВС РФ «все стороны света»
Военный корреспондент Алексей Борзенко объяснил, почему ВСУ так боятся потерять контроль над Купянском в Харьковской области, в сторону которого уверено продвигаются ВС РФ. Это стратегически важный город, лишившись которого, украинцы откроют путь российским бойцам абсолютно во все направления.
«Купянск остался последним городом на всей этой линии обороны. После освобождения Купянска у нас открываются, как говорится, ворота на все стороны света. С этой точки мы можем наступать в совершенно разных направлениях», — рассказал эксперт в интервью 360.ru.
В частности, ВС РФ смогут приступить к освобождению Запорожья, где находится восемь металлургических заводов. Поскольку в лоб штурмовать Днепр очень сложно, так как там высокий берег, российским военным придётся обходить противника с разных сторон. Ещё несколькими важными направлениями являются Одесса, Николаев и Измаил, отметил журналист. По словам Борзенко, сейчас перед армией РФ стоит задача отрезать Украину от любого выхода на Чёрное море.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ стянули большое количество сил к посёлку Двуречная в Купянском районе Харьковской области, который взяли под свой контроль ВС РФ. Украинцы рассчитывают укрепить границы под Купанском, где начались уже бои. Накануне ВС РФ нанесли удары огнемётной системой «Солнцепёк» южнее города. Точный залп унёс жизни около полусотни боевиков, а также уничтожил три танка. В числе погибших оказался капитан роты огневой поддержки Богдан Горбулько.
VK / Минобороны России