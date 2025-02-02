«Ворота на все стороны света»: ВСУ сковал страх из-за прорыва Армии России к Купянску

Военный корреспондент Алексей Борзенко объяснил, почему ВСУ так боятся потерять контроль над Купянском в Харьковской области, в сторону которого уверено продвигаются ВС РФ. Это стратегически важный город, лишившись которого, украинцы откроют путь российским бойцам абсолютно во все направления.

«Купянск остался последним городом на всей этой линии обороны. После освобождения Купянска у нас открываются, как говорится, ворота на все стороны света. С этой точки мы можем наступать в совершенно разных направлениях», — рассказал эксперт в интервью 360.ru.