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1 февраля, 10:00

Резервы ВСУ превратились в пепел под Купянском после залпа «Солнцепёка»

SHOT: «Солнцепёк» сжёг три резервных подразделения ВСУ под Купянском

Три резервных подразделения Вооружённых сил Украины стали «добычей» российской огнемётной системы «Солнцепёк» южнее Купянска. Точный залп унёс жизни до полусотни боевиков, а также уничтожил три танка, стало известно SHOT. В числе погибших оказался капитан роты огневой поддержки Богдан Горбулько.

Боевая работа расчёта ТОС «Солнцепёк». Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали Telegram-каналу непосредственные участники событий, после освобождения российскими войсками посёлка Двуречное украинская сторона начала укреплять оборонительные рубежи вокруг Купянска для сдерживания продвижения ВС РФ. В этих целях тыловые подразделения, в том числе 3-ю отдельную танковую бригаду, стянули ближе к Богуславу.

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Ранее в Минобороны показали кадры совместной работы расчётов гаубиц Д-30 и операторов БПЛА «Орлан-10». Дроноводы нашли в лесополосе замаскированную цель и передали координаты артиллеристам, а те в свою очередь накрыли боевиков плотным огнём.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Тимур Хингеев
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