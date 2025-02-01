Резервы ВСУ превратились в пепел под Купянском после залпа «Солнцепёка»
SHOT: «Солнцепёк» сжёг три резервных подразделения ВСУ под Купянском
Три резервных подразделения Вооружённых сил Украины стали «добычей» российской огнемётной системы «Солнцепёк» южнее Купянска. Точный залп унёс жизни до полусотни боевиков, а также уничтожил три танка, стало известно SHOT. В числе погибших оказался капитан роты огневой поддержки Богдан Горбулько.
Боевая работа расчёта ТОС «Солнцепёк». Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали Telegram-каналу непосредственные участники событий, после освобождения российскими войсками посёлка Двуречное украинская сторона начала укреплять оборонительные рубежи вокруг Купянска для сдерживания продвижения ВС РФ. В этих целях тыловые подразделения, в том числе 3-ю отдельную танковую бригаду, стянули ближе к Богуславу.
Ранее в Минобороны показали кадры совместной работы расчётов гаубиц Д-30 и операторов БПЛА «Орлан-10». Дроноводы нашли в лесополосе замаскированную цель и передали координаты артиллеристам, а те в свою очередь накрыли боевиков плотным огнём.
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