Резервы ВСУ превратились в пепел под Купянском после залпа «Солнцепёка»

Три резервных подразделения Вооружённых сил Украины стали «добычей» российской огнемётной системы «Солнцепёк» южнее Купянска. Точный залп унёс жизни до полусотни боевиков, а также уничтожил три танка, стало известно SHOT. В числе погибших оказался капитан роты огневой поддержки Богдан Горбулько.

Боевая работа расчёта ТОС «Солнцепёк». Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали Telegram-каналу непосредственные участники событий, после освобождения российскими войсками посёлка Двуречное украинская сторона начала укреплять оборонительные рубежи вокруг Купянска для сдерживания продвижения ВС РФ. В этих целях тыловые подразделения, в том числе 3-ю отдельную танковую бригаду, стянули ближе к Богуславу.