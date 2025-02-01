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1 февраля, 18:49

«Сознательный геноцид»: В Раде сделали ужасающие выводы после прогноза Буданова* по Украине

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в сознательном геноциде украинцев

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, сделал ужасающие выводы после прогноза руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова*. По словам нардепа, Владимир Зеленский намеренно отправляет украинцев на верную смерть на фронте.

«А теперь предположим, что Буданов* сказал правду, и до лета Украину может ждать военное поражение, если не закончить войну. Это означает, что с этого момента Зеленский чётко ведёт сознательный геноцид украинцев», — заявил Дубинский.

Нардеп отметил, что это было ясно и раньше. Но впервые ужасающий план Зеленского был подтверждён «одним из участников ставки верховного главнокомандующего». Дубинский также добавил, что масштабы военной катастрофы в украинском информационном пространстве замалчиваются.

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Напомним, ранее Буданов* заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира, если переговоры об окончании конфликта не начнутся к лету. Такое заявление он сделал на закрытой встрече в Верховной раде. ГУР пришлось спешно оправдываться за упаднические настроения руководителя. Там сообщили, что это только слухи, которые якобы не соответствует действительности.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karas Uiliia

Алена Пенчугина
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