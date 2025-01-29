Британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube высказал мнение, что падение Красноармейска (Покровска) может спровоцировать политический кризис в Киеве и привести к отстранению Владимира Зеленского.

«Как только Покровск падёт, в Киеве разразится политический кризис, который окончательно сметёт Зеленского», — заявил блогер и эксперт в своём новом видео.

Меркурис отметил сложную ситуацию, с которой сталкиваются Вооружённые силы Украины на фронте, и привёл в пример недавнее предупреждение главы ГУР Кирилла Буданова* о том, что Украина может столкнуться с угрозами своего существования, если до конца лета не начнутся мирные переговоры.

Все эти обстоятельства, полагает Меркурис, указывают на вероятный политический кризис в Киеве, если Зеленский продолжит упорствовать и препятствовать началу диалога.