Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 08:12

Мятеж всё ближе: Зеленскому отвели считанные дни

Аналитик Меркурис предрёк политический кризис в Киеве из-за падения Покровска

Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube высказал мнение, что падение Красноармейска (Покровска) может спровоцировать политический кризис в Киеве и привести к отстранению Владимира Зеленского.

«Как только Покровск падёт, в Киеве разразится политический кризис, который окончательно сметёт Зеленского», — заявил блогер и эксперт в своём новом видео.

Путин назвал условие, при котором конфликт с Украиной закончится за 1-2 месяца
Путин назвал условие, при котором конфликт с Украиной закончится за 1-2 месяца

Меркурис отметил сложную ситуацию, с которой сталкиваются Вооружённые силы Украины на фронте, и привёл в пример недавнее предупреждение главы ГУР Кирилла Буданова* о том, что Украина может столкнуться с угрозами своего существования, если до конца лета не начнутся мирные переговоры.

Все эти обстоятельства, полагает Меркурис, указывают на вероятный политический кризис в Киеве, если Зеленский продолжит упорствовать и препятствовать началу диалога.

Зеленский обиделся на слова Путина о нелегитимности
Зеленский обиделся на слова Путина о нелегитимности

Напомним, что во вторник, после заявления президента России Владимира Путина о возможных путях мирного урегулирования, Зеленский вновь призвал к затягиванию конфликта, настоятельно призывая мировых лидеров оказывать давление на Москву для «принуждения к миру». В самой Украине тем временем растут мятежные настроения. Всё больше солдат и офицеров призывают к военному перевороту против Зеленского и его окружения.

* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar