Мятеж всё ближе: Зеленскому отвели считанные дни
Аналитик Меркурис предрёк политический кризис в Киеве из-за падения Покровска
Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Британский аналитик Александр Меркурис в своём блоге на YouTube высказал мнение, что падение Красноармейска (Покровска) может спровоцировать политический кризис в Киеве и привести к отстранению Владимира Зеленского.
«Как только Покровск падёт, в Киеве разразится политический кризис, который окончательно сметёт Зеленского», — заявил блогер и эксперт в своём новом видео.
Меркурис отметил сложную ситуацию, с которой сталкиваются Вооружённые силы Украины на фронте, и привёл в пример недавнее предупреждение главы ГУР Кирилла Буданова* о том, что Украина может столкнуться с угрозами своего существования, если до конца лета не начнутся мирные переговоры.
Все эти обстоятельства, полагает Меркурис, указывают на вероятный политический кризис в Киеве, если Зеленский продолжит упорствовать и препятствовать началу диалога.
Напомним, что во вторник, после заявления президента России Владимира Путина о возможных путях мирного урегулирования, Зеленский вновь призвал к затягиванию конфликта, настоятельно призывая мировых лидеров оказывать давление на Москву для «принуждения к миру». В самой Украине тем временем растут мятежные настроения. Всё больше солдат и офицеров призывают к военному перевороту против Зеленского и его окружения.
* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.