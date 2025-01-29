Ведущие страны мира и их лидеры должны использовать силу, чтобы заставить Россию заключить мир. Об этом в соцсетях заявил Владимир Зеленский. Главарь киевского режима уже традиционно не упустил шанса высказать несколько гневных слов в адрес российского президента Владимира Путина, указавшего на истечение его полномочий.

«Мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — закончил тираду Зеленский.