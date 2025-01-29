Зеленский требует от лидеров ведущих стран сплотиться и принудить Россию к миру
Ведущие страны мира и их лидеры должны использовать силу, чтобы заставить Россию заключить мир. Об этом в соцсетях заявил Владимир Зеленский. Главарь киевского режима уже традиционно не упустил шанса высказать несколько гневных слов в адрес российского президента Владимира Путина, указавшего на истечение его полномочий.
«Мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — закончил тираду Зеленский.
По словам Зеленского, все «политические акулы», которых он имеет в виду, должны в очередной раз сплотиться. Возможно, раньше такие призывы от него вселяли смелость в европейских политиков, но сейчас времена другие.
Весьма удобно Зеленский интерпретирует в свою пользу тезис Трампа о «мире через силу». Однако эта самая «сила» у президента США может сработать и в его сторону тоже, ведь глава Белого дома никогда не говорил, куда конкретно собирается её прикладывать. Хотя киевский политик и говорит, что военная помощь Украине не приостановлена, он очень хочет согласовать с Трампом позиции до того, как тот встретится с Путиным, а такая встреча уже не за горами. И вряд ли слово Зеленского после неё будет хоть что-то означать, ведь он даже президентом своей страны по документам давно не является, как ранее отмечал российский лидер.
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