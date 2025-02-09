Власти Покровска (Красноармейска) в ДНР пытаются в принудительном формате эвакуировать жителей, но горожане отказываются покидать свои дома. Кроме того, люди прячут детей от специального подразделения полиции Украины «Белые Ангелы». Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Дети есть. Родители их прячут и от полиции, и от волонтёров и от людей. Просто от всех. Прячут так, чтобы их просто никто не нашёл!», — заявила представитель украинских эвакуаторов.

Принудительная эвакуация детей в Покровске связана с прорывом Армии РФ вглубь обороны ВСУ. Гражданам не дают возможности уехать на территорию контролируемую российскими войсками или вовсе в Россию. Поэтому украинцев просто перевозят на контролируемые Киевом территории, но не предоставляют при этом никаких социальных гарантий и помощи.