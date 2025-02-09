Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 10:09

Бойцы группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 580 военных в зоне ответственности группировки «Центр»

Бойцы подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трём егерским бригадам противника. Кроме того, Армия России уничтожила две бригады нацгвардии, штурмовой полк и бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Дружба, Пантелеймоновка, Ясеновое, Успеновка, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное ДНР.

Украинская армия лишилась до 580 военнослужащих, четырёх боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёров М113 и М1117 производства США, трёх орудий полевой артиллерии и семи автомобилей.

Русский «сержант-невидимка» четыре дня убивал украинских военных в тылу ВСУ
Русский «сержант-невидимка» четыре дня убивал украинских военных в тылу ВСУ

Ранее наши бойцы освободили Орехово-Васильевку в ДНР. Российские войска стали на шаг ближе к полному освобождению Донбасса подразделения ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar