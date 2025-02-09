Бойцы подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трём егерским бригадам противника. Кроме того, Армия России уничтожила две бригады нацгвардии, штурмовой полк и бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Дружба, Пантелеймоновка, Ясеновое, Успеновка, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное ДНР.

Украинская армия лишилась до 580 военнослужащих, четырёх боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёров М113 и М1117 производства США, трёх орудий полевой артиллерии и семи автомобилей.