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Регион
28 января, 00:50

Перекрыть кислород ВСУ: МО РФ показало очистку курского села Николаево-Дарьино

Минобороны показало видео освобождения села Николаево-Дарьино под Курском

Министерство обороны РФ представило видео, снятое в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, которое освободили российские военные. На этих кадрах показаны атаки на живую силу и технику ВСУ, а также захваченные трофеи и бойцы ВДВ с флагом.

По информации министерства, артиллерийские подразделения ВДВ вели контрбатарейную борьбу, подавляли огневые точки ВСУ и уничтожали выявленные командные пункты. Кроме этого, боевые БПЛА повредили танки и бронетехнику врага.

Освобождение Николаево-Дарьино. Видео © t.me/mod_russia

«Деморализовав боевиков ВСУ точными ударами, десантники пошли на штурм малыми группами», — уточнили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что противник отступил, оставив раненых и погибших. Некоторая часть вражеских сил сложила оружие и сдалась.

«Бои продолжались в течение трёх суток. Мы скооперировались с союзниками, которые находились в населённом пункте и вытеснили противника с огневой точки, что нам позволило пойти на штурм опорных пунктов противника. Бои были тяжёлые, но наша группа справилась», — говорит на записи стрелок с позывным Кадет.

Сводки СВО. Освобождено Николаево-Дарьино, ВСУ тяжело в Покровске, на Украине голосуют за переговоры, 28 января
Сводки СВО. Освобождено Николаево-Дарьино, ВСУ тяжело в Покровске, на Украине голосуют за переговоры, 28 января

Напомним, об освобождении села Николаево-Дарьино стало известно 27 января. По данным Life.ru, войска группировки «Север» не только вернули контроль над населённым пунктом, но и нанесли удар по формированиям ВСУ в районе ещё 14 поселений.

Обложка ©

t.me/mod_russia

Лия Мурадьян
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