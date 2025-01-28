Перекрыть кислород ВСУ: МО РФ показало очистку курского села Николаево-Дарьино

Министерство обороны РФ представило видео, снятое в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, которое освободили российские военные. На этих кадрах показаны атаки на живую силу и технику ВСУ, а также захваченные трофеи и бойцы ВДВ с флагом.

По информации министерства, артиллерийские подразделения ВДВ вели контрбатарейную борьбу, подавляли огневые точки ВСУ и уничтожали выявленные командные пункты. Кроме этого, боевые БПЛА повредили танки и бронетехнику врага.

Освобождение Николаево-Дарьино. Видео © t.me/mod_russia

«Деморализовав боевиков ВСУ точными ударами, десантники пошли на штурм малыми группами», — уточнили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что противник отступил, оставив раненых и погибших. Некоторая часть вражеских сил сложила оружие и сдалась.

«Бои продолжались в течение трёх суток. Мы скооперировались с союзниками, которые находились в населённом пункте и вытеснили противника с огневой точки, что нам позволило пойти на штурм опорных пунктов противника. Бои были тяжёлые, но наша группа справилась», — говорит на записи стрелок с позывным Кадет.