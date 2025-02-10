Потери ВСУ в Курской области вплотную подошли к 60 тыс. солдат

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 380 человек личного состава и два танка в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь миномётов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказано в публикации.

За всё время вторжения в российский регионы ВС Украины потеряли более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 БМП, 207 БТР, 1833 боевых бронированных автомобилей, 1908 обычных машин, 423 орудия ствольной артиллерии, 48 пусковых установок РСЗО, включая 13 американских HIMARS и шесть MLRS. Также были уничтожены 18 пусковых установок ЗРК, восемь единиц транспортно заряжающей техники, 106 станций радиоэлектронной борьбы, шесть радиолокационных станций противовоздушной обороны, 38 единиц инженерной и прочей техники, включая 18 машин разграждения. Ещё наши парни поразили одну установку для разминирования УР-77, мостоукладчик, девять бронированных автомобилей для эвакуации и ремонта, а также передвижной командный штаб.