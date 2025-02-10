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Регион
10 февраля, 10:02

Смертоносное русское «трио» разбомбило военные аэродромы и лежбища ВСУ в 142 районах

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и живую силу ВСУ в 142 районах

Российская авиация, ракетчики и артиллерия за сутки нанесла удар по украинским военным аэродромам, а также уничтожила живую силу и технику противника в 142 районах в зоне проведения СВО. Такие данные приводятся в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», — говорится в заявлении.

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Ранее стрелок штурмового подразделения 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Артур Хазарьян рассказал, что был удивлён плохой военной подготовке польских наёмников, в сравнении с которыми украинские бойцы оказались «упёртыми» и заставили «пободаться» с ними во время боёв за Дзержинск.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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