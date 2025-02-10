Смертоносное русское «трио» разбомбило военные аэродромы и лежбища ВСУ в 142 районах

Российская авиация, ракетчики и артиллерия за сутки нанесла удар по украинским военным аэродромам, а также уничтожила живую силу и технику противника в 142 районах в зоне проведения СВО. Такие данные приводятся в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах», — говорится в заявлении.