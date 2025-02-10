Боец ВСУ развеял миф о «самой крутой» украинской бригаде с 1,7 тыс. дезертиров
Пленный Карпенко рассказал о массовом дезертирстве из «самой крутой» бригады ВСУ
В рядах ВСУ постоянно говорят о некой элитной 155-й бригаде «Анна Киевская», которая финансируется из-за рубежа, однако слухи о комфортной службе там слишком преувеличены, именно поэтому оттуда дезертировали 1,7 тыс. украинских военных. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области.
«Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада <...>, но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали», — поделился он во время допроса, видеозапись которого показало Минобороны РФ.
Как рассказал пленный, сотрудники украинского военкомата схватили его прямо на улице, когда он просто вышел в магазин за покупками. Мужчину быстро «оформили» и после короткой подготовки отправили на передовую. По его словам, некоторых бойцов «элитной бригады» также отправляли во Францию и Польшу для прохождений тренировок. Карпенко также не смог подтвердить, что бригада якобы спонсировалась западными странами.
Киев возлагал большие надежды на бригаду «Анна Киевская» в медийном плане, однако на деле она оказалась куда менее полезной, чем в интернете. В Британии заявили, что прошедшая обучение во Франции «Анна Киевская» потерпела крах. Кроме того, на Украине задержали и командира 155-й бригады, который также ушёл в самоволку, предложив своим солдатам сделать то же самое. В связи с этим главком ВСУ Сырский приказал немедленно усилить разваливающееся формирование.
president.gov.ua