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Регион
10 февраля, 09:20

Боец ВСУ развеял миф о «‎самой крутой» украинской бригаде с 1,7 тыс. дезертиров

Пленный Карпенко рассказал о массовом дезертирстве из «самой крутой» бригады ВСУ

В рядах ВСУ постоянно говорят о некой элитной 155-й бригаде «Анна Киевская», которая финансируется из-за рубежа, однако слухи о комфортной службе там слишком преувеличены, именно поэтому оттуда дезертировали 1,7 тыс. украинских военных. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области.

«Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада <...>, но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали», — поделился он во время допроса, видеозапись которого показало Минобороны РФ.

Как рассказал пленный, сотрудники украинского военкомата схватили его прямо на улице, когда он просто вышел в магазин за покупками. Мужчину быстро «оформили» и после короткой подготовки отправили на передовую. По его словам, некоторых бойцов «элитной бригады» также отправляли во Францию и Польшу для прохождений тренировок. Карпенко также не смог подтвердить, что бригада якобы спонсировалась западными странами.

Пленённый комвзвода «Анны Киевской‎» объяснил дезертирство 1,7 тыс. бойцов ВСУ
Пленённый комвзвода «Анны Киевской‎» объяснил дезертирство 1,7 тыс. бойцов ВСУ

Киев возлагал большие надежды на бригаду «Анна Киевская» в медийном плане, однако на деле она оказалась куда менее полезной, чем в интернете. В Британии заявили, что прошедшая обучение во Франции «Анна Киевская» потерпела крах. Кроме того, на Украине задержали и командира 155-й бригады, который также ушёл в самоволку, предложив своим солдатам сделать то же самое. В связи с этим главком ВСУ Сырский приказал немедленно усилить разваливающееся формирование.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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