В рядах ВСУ постоянно говорят о некой элитной 155-й бригаде «Анна Киевская», которая финансируется из-за рубежа, однако слухи о комфортной службе там слишком преувеличены, именно поэтому оттуда дезертировали 1,7 тыс. украинских военных. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, взятый в плен в Курской области.

«Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада <...>, но на самом деле это не так, много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали», — поделился он во время допроса, видеозапись которого показало Минобороны РФ.