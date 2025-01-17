В Британии признали массовое дезертирство в обученной французами бригаде ВСУ «Анна Киевская»
Economist: Обученная во Франции 155-я бригада ВСУ «Анна Киевская» потерпела крах
155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской, которая обучалась во Франции, столкнулась с серьёзными проблемами на этапе формирования и потерпела крах с тяжёлыми потерями под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщает британская газета The Economist.
Бойцы столкнулись с крайне низким уровнем мотивации, многие солдаты были мобилизованы принудительно, что противоречит украинским законам, пишет издание. По его сведениям, ещё во время обучения во Франции дезертировало до 50 солдат, а после возвращения на Украина из 5800 военнослужащих бригады «Анна Киевская» сбежали 1700.
«Теперь, как сообщается, Зеленский курирует расследование «злоупотреблений властью», чтобы успокоить французов», — пишет автор материала.
Самые большие потери бригада понесла во время попытки использовать её в боевых действиях в районе Покровска, уже после фактического разрушения управления подразделением, замечает он.
Ранее Life.ru уже рассказал, что бойцы из бригады «Анны Киевской», обученной во Франции, дезертируют из-за морального упадка. Позже стало известно о задержании командира одной из рот 155-й бригады. Он не только самовольно оставил службу, но и «подстрекал на это своих подчинённых». Главком ВСУ Сырский приказал укрепить развалившуюся бригаду «Анны Киевской».
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