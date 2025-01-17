155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской, которая обучалась во Франции, столкнулась с серьёзными проблемами на этапе формирования и потерпела крах с тяжёлыми потерями под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщает британская газета The Economist.

Бойцы столкнулись с крайне низким уровнем мотивации, многие солдаты были мобилизованы принудительно, что противоречит украинским законам, пишет издание. По его сведениям, ещё во время обучения во Франции дезертировало до 50 солдат, а после возвращения на Украина из 5800 военнослужащих бригады «Анна Киевская» сбежали 1700.

«Теперь, как сообщается, Зеленский курирует расследование «злоупотреблений властью», чтобы успокоить французов», — пишет автор материала.