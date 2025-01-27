Пленённый комвзвода «Анны Киевской» объяснил дезертирство 1,7 тыс. бойцов ВСУ
Попавший в плен командующий разведывательным взводом 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, заявил, что солдатам в формировании не доставало военной техники. Это стало одной из причин дезертирства около 1,7 тыс. человек.
«Создание 155-й бригады — это был пиар. «Прошли отличные учения во Франции, у них всё есть, они лучшие», но ведь по факту, что оказалось? Выехали на позиции, в частности, в Донецк. Они на листочке были готовы, а в реальности у них не было много техники. Я знаю, что техники не много было. Вообще только стрелковое оружие, а то, что они пропиарены — не показатель в бою», — сказал украинский военнослужащий на видео, предоставленном Минобороны РФ.
Он сообщил, что украинские солдаты не узнали ничего нового от своих французских коллег, а затем все они начали потихоньку исчезать.
«В один день сбежали лейтенант, потом старший лейтенант. Я насчитал 9 офицеров и около 20 солдат убежало. С момента создания рекордное количество самовольно оставивших часть — это 1,7 тыс. солдат, была цифра», — констатировал украинец.
Причиной массового дезертирства командир называет низкий уровень мотивации ограниченно годных к службе солдат. По его словам, едва приехав в зону боевых действий треть военнослужащих сразу самовольно оставили воинскую часть, ещё около трёхсот человек были ранены, а остальные погибли.
Киев возлагал большие надежды на эту бригаду в медийном плане, однако на деле она оказалась куда менее полезной, чем в интернете. Ранее в Британии заявили, что прошедшая обучение во Франции «Анна Киевская» потерпела крах. Кроме того, на Украине задержали и командира бригады, который также ушёл в самоволку, предложив своим солдатам сделать то же самое. В связи с этим главком ВСУ Сырский приказал немедленно усилить разваливающееся формирование.
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