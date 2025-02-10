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10 февраля, 12:47

Спецпосланник США по Украине готовит план по решению конфликта

Semafor: Келлог намерен предложить Трампу план решения конфликта на Украине

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог в ближайшее время намерен предоставить американскому президенту Дональду Трампу план по урегулированию украинского конфликта. Об этом западные чиновники рассказали изданию Semafor.

Также Келлог планирует провести встречи с представителями всех стран-участниц НАТО, с которыми состоится обсуждение вариантов разрешения вооружённого противостояния на Украине. Все действия спецпосланник США будет согласовывать и координировать с членами альянса.

Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину
Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома планирует компенсировать все траты на поддержку украинской стороны в ходе спецоперации. Добиться этого Трамп намерен через тесное сотрудничество с Киевом в области их природных ресурсов, нефти и газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Ольга Сливченко
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