Спецпосланник США по Украине готовит план по решению конфликта
Semafor: Келлог намерен предложить Трампу план решения конфликта на Украине
Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог в ближайшее время намерен предоставить американскому президенту Дональду Трампу план по урегулированию украинского конфликта. Об этом западные чиновники рассказали изданию Semafor.
Также Келлог планирует провести встречи с представителями всех стран-участниц НАТО, с которыми состоится обсуждение вариантов разрешения вооружённого противостояния на Украине. Все действия спецпосланник США будет согласовывать и координировать с членами альянса.
Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома планирует компенсировать все траты на поддержку украинской стороны в ходе спецоперации. Добиться этого Трамп намерен через тесное сотрудничество с Киевом в области их природных ресурсов, нефти и газа.
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