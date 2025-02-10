Спецпосланник США по Украине готовит план по решению конфликта

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог в ближайшее время намерен предоставить американскому президенту Дональду Трампу план по урегулированию украинского конфликта. Об этом западные чиновники рассказали изданию Semafor.

Также Келлог планирует провести встречи с представителями всех стран-участниц НАТО, с которыми состоится обсуждение вариантов разрешения вооружённого противостояния на Украине. Все действия спецпосланник США будет согласовывать и координировать с членами альянса.