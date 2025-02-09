Советник Уолтц: Трамп намерен возместить затраты на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп планирует «компенсировать» затраты на поддержку Украины в сфере вооружения. Об этом в интервью NBC News сообщил Майк Уолтц, советник американского лидера по вопросам национальной безопасности.

По его словам, Трамп будет стремиться к этому через «сотрудничество с украинцами в области их редкоземельных ресурсов, природных богатств, нефти и газа», а также через закупку американских ископаемых.

Представитель офиса Трампа добавил, что после завершения военных действий на Украине европейские страны «будут вынуждены взять на себя ответственность за этот конфликт».