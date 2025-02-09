Советник Уолтц: Трамп намерен возместить затраты на военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп планирует «компенсировать» затраты на поддержку Украины в сфере вооружения. Об этом в интервью NBC News сообщил Майк Уолтц, советник американского лидера по вопросам национальной безопасности.
По его словам, Трамп будет стремиться к этому через «сотрудничество с украинцами в области их редкоземельных ресурсов, природных богатств, нефти и газа», а также через закупку американских ископаемых.
Представитель офиса Трампа добавил, что после завершения военных действий на Украине европейские страны «будут вынуждены взять на себя ответственность за этот конфликт».
Ранее Дональд Трамп высказывался о намерении заключить соглашение с Владимиром Зеленским на сумму $500 миллионов. Американский лидер готов гарантировать Киеву безопасность, в обмен на это он хочет получить доступ к редкоземельным металлам и газу на Украине.
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