Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 20:16

Советник Уолтц: Трамп намерен возместить затраты на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп планирует «компенсировать» затраты на поддержку Украины в сфере вооружения. Об этом в интервью NBC News сообщил Майк Уолтц, советник американского лидера по вопросам национальной безопасности.

По его словам, Трамп будет стремиться к этому через «сотрудничество с украинцами в области их редкоземельных ресурсов, природных богатств, нефти и газа», а также через закупку американских ископаемых.

Трамп дал новое поручение по Украине после первого разговора с Путиным
Трамп дал новое поручение по Украине после первого разговора с Путиным

Представитель офиса Трампа добавил, что после завершения военных действий на Украине европейские страны «будут вынуждены взять на себя ответственность за этот конфликт».

Ранее Дональд Трамп высказывался о намерении заключить соглашение с Владимиром Зеленским на сумму $500 миллионов. Американский лидер готов гарантировать Киеву безопасность, в обмен на это он хочет получить доступ к редкоземельным металлам и газу на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar