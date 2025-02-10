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10 февраля, 19:05

Зеленский заявил, что на Украину приедут «серьёзные люди из команды Трампа»

На Украине ждут приезда «серьёзных людей из команды Трампа». Именно так делегацию из США описал лидер киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, визит состоится уже на этой неделе, перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Главарь режима в Киеве заявил, что сосредоточен на практической работе двух команд, Украины и США, а также на совместном видении «главных вещей». Позже Зеленский раскрыл интригу, пояснив, что под «главными вещами» он подразумевал, как остановить президента России Владимира Путина.

«Мы будем работать очень сильно», — заключил Зеленский.

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Ранее лидер киевского режима допустил завершение украинского конфликта уже в этом году. По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет быстрого окончания войны.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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