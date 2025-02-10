Готовы целовать сапоги американскому господину: В ГД оценили призыв присоединить Украину к США
Депутат Журавлёв: Соратники Зеленского готовы без остатка продать Украину США
Соратники Владимира Зеленского готовы продать США всю Украину без остатка. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя предложение нардепа Марьяны Безуглой сделать Незалежную ещё одним американским штатом.
Вольнолюбивые казаки, которые, согласно официальной украинской идеологии, стояли у колыбели всей европейской цивилизации, готовы целовать сапоги американскому господину, лишь бы он поощрительно потрепал их по загривку. И если Зеленский распродаёт свою страну в розницу, предлагая месторождения редких полезных ископаемых, то его соратники и вовсе не стесняются, предлагая купить её оптом и с потрохами.
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв
Плохие новости для Украины в том, что Штатам она больше не нужна ни в каком виде, продолжил наш собеседник. Американский президент Дональд Трамп, скорее, требует рассчитаться хоть чем-нибудь за уже полученные американские кредиты, а отнюдь не предлагает сделку. Если развитием этой ситуации станет то, что украинские вольнолюбцы предложат отдать всё население в рабство Вашингтону, это не вызовет даже удивления, добавил Журавлёв.
«Что-нибудь вроде: «Каждому американцу — украинского чистильщика обуви. Бесплатно», — подытожил парламентарий.
Напомним, сегодня депутат Рады Марьяна Безуглая высказала свежую мысль о будущем украинского государства. Парламентарий призвала сделать страну 52-м штатом США.
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