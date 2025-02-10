Вольнолюбивые казаки, которые, согласно официальной украинской идеологии, стояли у колыбели всей европейской цивилизации, готовы целовать сапоги американскому господину, лишь бы он поощрительно потрепал их по загривку. И если Зеленский распродаёт свою страну в розницу, предлагая месторождения редких полезных ископаемых, то его соратники и вовсе не стесняются, предлагая купить её оптом и с потрохами.

Плохие новости для Украины в том, что Штатам она больше не нужна ни в каком виде, продолжил наш собеседник. Американский президент Дональд Трамп, скорее, требует рассчитаться хоть чем-нибудь за уже полученные американские кредиты, а отнюдь не предлагает сделку. Если развитием этой ситуации станет то, что украинские вольнолюбцы предложат отдать всё население в рабство Вашингтону, это не вызовет даже удивления, добавил Журавлёв.