«Ложь и работа на публику»: В России отвергли нереальные условия Зеленского для мира
Депутат Белик: Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые условия мира на Украине
Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Заявления Владимира Зеленского по прекращению конфликта далеки от реальности. Глава киевского режима выдвигает России заведомо невыполнимые и ультимативные условия, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Никакое давление на Россию со стороны Запада, о котором говорит Зеленский, никоим образом не может быть инструментом для прекращения конфликта. Наша страна озвучила давно свою позицию и не приемлет никакого давления», — отметил парламентарий в интервью RT.
Также Белик напомнил, что у Зеленского сейчас не то положение, чтобы выдвигать какие-то условия, поскольку его срок на посту президента Украины официально завершён. Депутат считает, что политик сейчас обеими руками вцепился в своё кресло и будет максимально тянуть с выборами нового главы государства. А для этого ему надо, чтобы украинский конфликт продолжался. Поэтому все его заявления о готовности завершить конфликт, по мнению депутата, являются «ложью и работой на публику».
Ранее Зеленский допустил завершение украинского конфликта уже в этом году. Он считает, что для этого понадобится усиленное давление на Россию со стороны ЕС и США. Также экс-комик согласился на переговоры с Владимиром Путиным, если западные союзники его не бросят.