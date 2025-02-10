«Ложь и работа на публику»: В России отвергли нереальные условия Зеленского для мира

«Никакое давление на Россию со стороны Запада, о котором говорит Зеленский, никоим образом не может быть инструментом для прекращения конфликта. Наша страна озвучила давно свою позицию и не приемлет никакого давления», — отметил парламентарий в интервью RT .

Также Белик напомнил, что у Зеленского сейчас не то положение, чтобы выдвигать какие-то условия, поскольку его срок на посту президента Украины официально завершён. Депутат считает, что политик сейчас обеими руками вцепился в своё кресло и будет максимально тянуть с выборами нового главы государства. А для этого ему надо, чтобы украинский конфликт продолжался. Поэтому все его заявления о готовности завершить конфликт, по мнению депутата, являются «ложью и работой на публику».