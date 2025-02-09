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Регион
9 февраля, 20:56

«Узурпатор и безумец»: Депутат Госдумы раскритиковал Зеленского за слова о мире

Шеремет назвал провокацией условия Зеленского по прекращению конфликта

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского о возможном завершении военного конфликта в 2025 году. Ранее бывший комик указал, что для этого потребуется усиление давления на Россию со стороны США и ЕС, включая санкции.

Шеремет подчеркнул, что такие заявления направлены на затягивание конфликта и увеличение числа жертв. По его словам, Зеленский мог предотвратить войну, но вместо этого сделал всё, чтобы втянуть страну в конфликт ради интересов Запада.

«Заявление Зеленского — провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский — это тиран, узурпатор и безумец», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

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Ранее Зеленский допустил завершение украинского конфликта уже в этом году. Глава киевского режима также отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп хочет быстрого окончания войны. Также Зеленский согласился на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако экс-комик ожидает от союзников поддержки и гарантий безопасности.

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president.gov.ua

Артём Гапоненко
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