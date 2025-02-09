Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского о возможном завершении военного конфликта в 2025 году. Ранее бывший комик указал, что для этого потребуется усиление давления на Россию со стороны США и ЕС, включая санкции.

Шеремет подчеркнул, что такие заявления направлены на затягивание конфликта и увеличение числа жертв. По его словам, Зеленский мог предотвратить войну, но вместо этого сделал всё, чтобы втянуть страну в конфликт ради интересов Запада.

«Заявление Зеленского — провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский — это тиран, узурпатор и безумец», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».