В Раде попросили присоединить Незалежную к США после Канады
Нардеп Безуглая призвала сделать Украину 52-м штатом США
В Верховной раде предложили сделать Украину 52-м американским штатом. Такую идею в личных соцсетях высказала народный депутат Марьяна Безуглая.
«Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», — написала она.
Не факт, что президент США Дональд Трамп будет рад такому предложению. Пока американского лидера интересует Канада, которую тот агитирует стать 51-м штатом. Так, сегодня Трамп заявил, что объединение было бы выгодно в первую очередь для самих канадцев, а также возмутился тем, что Вашингтон ежегодно выделяет северному соседу 200 миллиардов долларов субсидиями.
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