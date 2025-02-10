Трамп назвал выгоду для Канады, если та войдёт в состав США

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что для Канады было бы выгодно стать 51-м штатом. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я полагаю, что Канаде было бы намного лучше в статусе 51-го штата. Каждый год мы теряем из-за Канады 200 миллиардов долларов, и я не собираюсь это терпеть. Это слишком велико», — заявил Трамп в интервью.

Он отметил, что не возражал бы, если бы Канада стала 51-м штатом и задался вопросом, почему Вашингтон ежегодно должен выделять соседу 200 миллиардов долларов, по сути, в виде субсидий.