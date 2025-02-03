Канада и Мексика ввели пошлины против США в ответ на санкции Трампа

Канада и Мексика принимают меры в ответ на американские пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, сообщает газета New York Post.

По её данным, обе страны активно сопротивляются и решили ввести 25% пошлины на товары из США. Как отмечает издание, Оттава и Мехико импортируют больше американских товаров, чем другие государства, именно поэтому они стремительно отреагировали на действия Трампа.

Канадское правительство объявило о повышении пошлин на 25% с 4 февраля на различные американские товары, включая еду, алкоголь и военное оборудование. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в соцсети X, что их страна также применит ответные тарифные и нетарифные меры в ответ на шаги Вашингтона.

Трамп уже анонсировал переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и коллегой из Мексики Клаудией Шейнбаум. Они состоятся 3 февраля, темой станет обсуждение введённых мер.

Принятые Трампом могут спровоцировать рост цен для американцев на фрукты, мясо, бензин, автомобили и технику, так как розничные торговцы будут стараться переложить дополнительные затраты на покупателей, отмечает NYP.