«Есть, что терять»: Германия пригрозила Трампу европейскими пошлинами

Заместитель канцлера Германии Роберт Хабек, который также занимает пост министра экономики и защиты климата и является кандидатом на пост главы правительства от партии «Зелёных», сообщил о готовности Европы ввести ответные санкции против США. Об этом говорится в материале издания Kölner Stadt-Anzeiger.

«Европа готова применить ответные пошлины. Американцы должны понимать, что это невыгодный вариант», — сказал Хабек.

Он добавил, что пошлины, которые ранее ввёл президент США Дональд Трамп на товары из Канады, Китая и Мексики в итоге увеличат инфляцию в самих США. Хабек подчеркнул, что «американцам есть, что терять».