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3 февраля, 00:44

«Есть, что терять»: Германия пригрозила Трампу европейскими пошлинами

Вице-канцлер ФРГ Хабек пригрозил ответными пошлинами Европы против США

Заместитель канцлера Германии Роберт Хабек, который также занимает пост министра экономики и защиты климата и является кандидатом на пост главы правительства от партии «Зелёных», сообщил о готовности Европы ввести ответные санкции против США. Об этом говорится в материале издания Kölner Stadt-Anzeiger.

«Европа готова применить ответные пошлины. Американцы должны понимать, что это невыгодный вариант», — сказал Хабек.

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Он добавил, что пошлины, которые ранее ввёл президент США Дональд Трамп на товары из Канады, Китая и Мексики в итоге увеличат инфляцию в самих США. Хабек подчеркнул, что «американцам есть, что терять».

Напомним, Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Правило вступает в силу с 4 февраля, и ставки составляют от 10% до 25%.

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Freepik / artbutenkov

Лия Мурадьян
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