Белый дом: Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Они вступят в силу уже 4 февраля, уведомил Белый дом.

«Трамп вводит пошлину 25% на канадские товары и пошлину 10% на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнёт сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ», — гласит сообщение.

При этом Штаты могут увеличить размер пошлин, если Канада решит ввести ответные меры, добавили в Вашингтоне. Пошлины на товары из Мексики тоже составили 25%, а из Китая — всего 10%.