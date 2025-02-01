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31 января, 23:42

«Мы готовы»: Трюдо принялся угрожать Трампу в надежде избежать пошлин

Трюдо: Канада готова дать сильный ответ на введение пошлин со стороны США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он отметил, что Оттава готова применить ответные меры в случае, если президент США Дональд Трамп всё же введёт обещанные пошлины на товары в размере 25%.

«Мы готовы дать ответ — сильный, но разумный и незамедлительный ответ», — отметил Трюдо на заседании профильного совета.

Глава канадского кабмина добавил, что власти страны уже отреагировали на замечания Трампа и развернули дополнительные силы для отлова нелегалов и пресечения поставок наркотического фентанила. Оттава не хотела бы, чтобы Вашингтон увеличивал пошлины, но даже на этот сценарий у страны есть ответ.

«Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются», — подытожил Трюдо.

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Напомним, что пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая Трамп пообещал увеличить уже 1 февраля. По мнению республиканца, эти меры необходимы для компенсации убытков от незаконной миграции и контрабанды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art Babych

Антон Голыбин
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