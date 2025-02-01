«Мы готовы»: Трюдо принялся угрожать Трампу в надежде избежать пошлин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он отметил, что Оттава готова применить ответные меры в случае, если президент США Дональд Трамп всё же введёт обещанные пошлины на товары в размере 25%.

«Мы готовы дать ответ — сильный, но разумный и незамедлительный ответ», — отметил Трюдо на заседании профильного совета.

Глава канадского кабмина добавил, что власти страны уже отреагировали на замечания Трампа и развернули дополнительные силы для отлова нелегалов и пресечения поставок наркотического фентанила. Оттава не хотела бы, чтобы Вашингтон увеличивал пошлины, но даже на этот сценарий у страны есть ответ.

«Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются», — подытожил Трюдо.