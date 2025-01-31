Трамп уже завтра введёт пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
Белый дом: США 1 февраля введут пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
Президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует ввести новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, начиная с 1 февраля. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она отметила, что «обещание было дано и будет выполнено».
«1 февраля крайний срок, который озвучил Трамп ранее. Завтра он введёт пошлину 25% против Мексики и Канады и 10% — против Китая», — сказала представитель Белого дома на брифинге.
Напомним, ранее Трамп пригрозил Мексике и Канаде строгими пошлинами из-за их миграционной политики. Президент США отметил, что такие меры необходимы для компенсации убытков от незаконной миграции и контрабанды. Теперь Канада готовится ответить Трампу пошлинами на американские товары.
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