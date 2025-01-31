Трамп уже завтра введёт пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует ввести новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, начиная с 1 февраля. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она отметила, что «обещание было дано и будет выполнено».