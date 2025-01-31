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Регион
31 января, 10:21

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа о торговой войне против БРИКС

Песков: В БРИКС не обсуждается создание общей валюты

В БРИКС не обсуждалось и не будет обсуждаться создание общей валюты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на уровне 100% в отношении стран-участниц объединения.

«В БРИКС не ведётся речь о создании общей валюты. Не велась и не ведётся», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков уточнил, что в объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны и совершать взаимные вложения.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что может ввести 100% торговые пошлины против стран БРИКС. По словам американского лидера, его заявление не является угрозой. Позднее президент США снова пригрозил объединению из-за опасений за доллар.

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Life.ru

Александр Юнашев
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