В Кремле отреагировали на угрозы Трампа о торговой войне против БРИКС

В БРИКС не обсуждалось и не будет обсуждаться создание общей валюты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на уровне 100% в отношении стран-участниц объединения.

«В БРИКС не ведётся речь о создании общей валюты. Не велась и не ведётся», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.