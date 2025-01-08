«Девочка, ты больше не губернатор Канады»: Маск жёстко унизил Трюдо

Американский миллиардер Илон Маск назвал девочкой премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который вступил в заочную полемику с избранным президентом США Дональдом Трампом. Предприниматель заявил, что политик уже не «губернатор» Канады, намекая, что она является 51-м штатом Америки.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — написал Маск в соцсети X.