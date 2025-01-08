«Девочка, ты больше не губернатор Канады»: Маск жёстко унизил Трюдо
Маск назвал Трюдо девочкой из-за его ответа Трампу
Илон Маск и Джастин Трюдо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © Wikipedia
Американский миллиардер Илон Маск назвал девочкой премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который вступил в заочную полемику с избранным президентом США Дональдом Трампом. Предприниматель заявил, что политик уже не «губернатор» Канады, намекая, что она является 51-м штатом Америки.
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — написал Маск в соцсети X.
Напомним, ранее Трамп назвал Трюдо губернатором «штата Канада» и даже перечислил выгоды от присоединения к США Канады и Гренландии. После заявления Трюдо об отставке Трамп снова заговорил о 51-м штате США. Однако получил жёсткий ответ. Тем не менее, он выложил карту c Канадой в составе США.