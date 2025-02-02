«Иначе они перестанут существовать»: Трамп решил заманить Канаду в состав США хитрым предложением
Трамп: Чтобы канадцы не платили США пошлины, их страна должна стать 51-м штатом
Канада должна присоединиться к США в качестве 51-го штата, чтобы её избавили от дополнительных налогов и таможенных пошлин. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Политик отметил, что Штаты тратят сотни миллиардов долларов на субсидирование Канады.
«Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — написал американский политик.
Трамп отметил, что Канада исчезнет как государство, если США перестать выделять свои субсидии, поэтому страна должна закономерно превратиться в 51-й американский штат. Таким образом, канадцы будут платить значительно меньшие налоги, избавятся от таможенных пошлин и получат куда более надёжную военную защиту, подчеркнул президент Соединённых Штатов.
«Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жёстко, но это факт!», — уверен Трамп.
Судя по заявлениям Трампа, он всерьёз настроен сделать Канаду частью Америки. Хотя канадский премьер Трюдо и говорит, что возможность присоединения исключена, ответ США выглядит более болезненным, ведь товарооборот между странами внушительный, а Трамп ввёл пошлины 25% на товары и 10% на энергоресурсы. При этом Канада ответила зеркально и тоже ввела 25% таможенный сбор на товары из Штатов вслед за Мексикой.
Kandinsky 3.1 / Life.ru