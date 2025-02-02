«Иначе они перестанут существовать»: Трамп решил заманить Канаду в состав США хитрым предложением

Канада должна присоединиться к США в качестве 51-го штата, чтобы её избавили от дополнительных налогов и таможенных пошлин. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Политик отметил, что Штаты тратят сотни миллиардов долларов на субсидирование Канады.

«Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — написал американский политик.

Трамп отметил, что Канада исчезнет как государство, если США перестать выделять свои субсидии, поэтому страна должна закономерно превратиться в 51-й американский штат. Таким образом, канадцы будут платить значительно меньшие налоги, избавятся от таможенных пошлин и получат куда более надёжную военную защиту, подчеркнул президент Соединённых Штатов.