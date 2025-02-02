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Регион
2 февраля, 03:13

Канада вслед за Мексикой вводит против США ответные пошлины

Трюдо: Канада введёт ответные пошлины на американские товары в размере 25%

Джастин Трюдо. Обложка © X / JustinTrudeau

Джастин Трюдо. Обложка © X / JustinTrudeau

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо вслед за властями Мексики отреагировал на введение увеличенных пошлин со стороны США. Он обвинил Дональда Трампа в нарушении соглашения о свободной торговле и анонсировал встречные меры.

«Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в размере 25% на американские товары объёмом 155 миллиардов [канадских] долларов», — подчеркнул Трюдо.

Премьер добавил, что немедленные тарифы начнут действовать уже со следующей недели, а в течение 21 дня пошлины распространятся и на товары на сумму 125 миллиардов канадских долларов. Также Оттава допускает введение ограничений в поставках критически важных минералов и энергоресурсов.

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Напомним, что Трамп утвердил пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики 1 февраля. Мексиканский президент Шейнбаум уже поручила реализовать план, включающий в себя введение «тарифных и нетарифных мер» в отношении США.

Тимур Хингеев
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