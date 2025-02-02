Канада вслед за Мексикой вводит против США ответные пошлины

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо вслед за властями Мексики отреагировал на введение увеличенных пошлин со стороны США. Он обвинил Дональда Трампа в нарушении соглашения о свободной торговле и анонсировал встречные меры.

«Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в размере 25% на американские товары объёмом 155 миллиардов [канадских] долларов», — подчеркнул Трюдо.