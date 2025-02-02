Кому Трамп прописал лечебное голодание, преступники в ПАСЕ и печаль F-35 Публицист и аналитик Александр Роджерс — про горе СМИ и либеральных фондов, сидевших на деньгах США, уточнение прав на Украину и как авиакатастрофа в Вашингтоне связана с атакой на трансгендеров. 1 февраля, 21:07 Главные новостные поводы недели приходили из США. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

На этой неделе мы решили включать в список основных событий не что-то глобальное, а относительно небольшие новости, но весомые по своему значению.

Начнём, пожалуй, с приостановки на 90 дней Соединёнными Штатами финансирования всех своих внешних программ. Это просто праздник какой-то. Сотни, тысячи «независимых журналистов», «борцов с системой», некоммерческих организаций и даже нацистских группировок (типа запрещённой в Российской Федерации «С14») многоголосо воют о том, что они теперь остались без финансирования и им грозит банкротство. Как внезапно выяснилось (на самом деле мы всегда это знали), 90% украинских СМИ и большинство российских либеральных — все они сидели на американском финансировании.

А как же ваша принципиальность? А как же ваша «независимость»? Оказалось, что её никогда не было. Что вся «кремлёвская пропаганда» и «ватное враньё» о том, что все они грантососы на американском финансировании, оказалась правдой. И то, что годами говорили Роджерс со товарищи о том, что не существует никаких «независимых СМИ» и что подавляющее большинство «украинских патриотов» на содержании у иностранных разведок, — чистая правда.

И писклявый русофоб Портников, и криворожий нацист Карась, и «правдоруб» Бигус (не говоря уже о всяких экстремистских либеральных помойках) — все оказались на подсосе у Госдепа США. Который теперь прикрутили. В результате зонтик исчез. У Портникова через неделю заканчивается бронь от мобилизации, Карась уже сбежал вслед за Стерненко в Польшу (все самые воинственные патриоты Украины почему-то заканчивают где-то максимально далеко от фронта), а храбро гавкавший на администрацию Зеленского Бигус почему-то резко приуныл.

И везде звучит классический вопрос Шарикова: «Где же я теперь харчеваться буду?» Здесь нужна картинка с Этушем и тромбоном.

Согласно одной из версий, пилот-трансгендер разбившегося в Вашингтоне самолёта протестовал против политики Трампа. Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Следующая значимая новость — это теракт со сбитым самолётом возле аэропорта Вашингтона. Лично меня сильно возмутило, что некоторые наши СМИ стали акцентировать внимание на том, что на борту были бывшие фигуристы, и / или писать «упавший самолёт». Самолёт «сбитый». Судя по имеющейся информации, пилот вертолёта целенаправленно его протаранил. И это не «авария», не «несчастный случай», а теракт. Пилот-трансгендер протестовал против политики Трампа по ограничению службы трансгендеров в американской армии, и данное событие будет иметь далекоидущие последствия.

Здесь ещё можно развить тему о том, какой бардак творится в авиадиспетчерской отрасли США, испытывающей недофинансирование и отсутствие квалифицированных кадров, а также работающей на устаревшем аналоговом оборудовании, когда каждый день десятки случаев опасного сближения летательных аппаратов, предотвращаемые в последние секунды. Но это отдельный большой разговор, слишком обширный для обычного обзора.

Ещё одна значимая новость, на которую, на мой взгляд, обратили слишком мало внимания, — это заявление главы СВР Нарышкина о том, что нужно провести научный диспут с учёными-историками относительно прав России на «украинские» земли. Товарищ Нарышкин иногда слишком торопится, но общий вектор у него правильный, он просто заранее предвидит события.

Я и без диспута могу сказать, что права наши на эти территории железобетонные — начиная с того, что Киев Алексей Михайлович Тишайший просто купил у поляков, и заканчивая целым рядом других документов, международных договоров и мирных соглашений. Но круглый стол или ещё лучше конференция на этот счёт добавят значимости этим заявкам и дополнительно подтвердят наши права.

Четвёртая новость — это выступление нацистского преступника Алексея Гончаренко* в ПАСЕ. Где тот призвал к убийству президента России. Сопроводив это рассказом о том, что это выгодно всем, и после этого и коммуналка в Европе снизится, и круассаны в Париже подешевеют.

Алексей Гончаренко* выступил в ПАСЕ. Фото © ТАСС/ZUMA

Я бы, конечно, посмотрел на подтверждающие расчёты, как он пришёл к таким цифрам. Шучу, нет таких расчётов — он просто наркоман.

Но в этой новости главное не то, что Гончаренко* идиот. Самое главное — это реакция европейских политиков на призывы к регициду. Никто не выгнал террориста (радостно снимавшего, в частности, трупы заживо сожжённых в Одессе людей — для отчёта перед хозяевами и спонсорами) из зала, никто не осудил, никто не возмутился: «Что он несёт?!», никто не абстрагировался: «Мы ни при чём». Это показатель того, во что превратилась нынче политика «цивилизованной Европы» — в сборище террористов и преступников.

И последняя новость, которой я бы завершил сегодняшний дайджест, — это сообщение о том, что в США разбился очередной F-35. Это десятый разбившийся за шесть лет «новейший американский истребитель», сверхдорогой и претендовавший на супертехнологичность. При этом ни один из них не был потерян в результате боевых действий, все они терпели аварии при исполнении учебных или штатных полётов.

При этом только чуть больше четверти этих «новых» истребителей вообще на ходу и готовы к полётам. Остальные нуждаются в дорогостоящем техобслуживании. Это демонстрирует нам не только то, что США больше не могут в хайтек, но и масштабы коррупции и бардака в американской армии.

Тем временем Трамп рассказывает всем о новых чудесах, «железном куполе» с вооружёнными лазерами спутниками. Там можно будет украсть ещё больше денег, чем на разработке F-35…

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Александр Роджерс