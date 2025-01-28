Как пузырь мировых техногигантов не выдержал одного китайского чат-бота Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как устроена пирамида Понци и что Китай думает про величие и могущество США в области ИИ. 28 января, 12:17 7680 7680 Китайский чат-бот DeepSeek. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

За сутки капитализация американских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже упала на триллион долларов. Из них около 600 миллиардов (18,2%) потеряла корпорация Nvidia. Более чем на 10% упали акции Oracle, другие технологические и айтишные компании также просели, хотя и меньше.

Всё это результат новости о том, что недавно запущенный китайский чат-бот DeepSeek сравним по эффективности с ChatGPT при стоимости разработки на несколько порядков ниже и возможности работать на самых простых микросхемах (все понты Nvidia со «специальными чипами для ИИ» оказываются банально не нужны).

А ведь ещё год назад Кибердед Масалович в лекциях говорил, что никакого «искусственного интеллекта» и близко нет, что используемые американцами алгоритмы придуманы в 60-х годах прошлого века, ничего нового и прорывного, это дичайше неэффективно и частично компенсируется только задействованными огромными вычислительными мощностями.

Как обычно, «потужный» американский хайтек оказался сверхдорогим и неэффективным. И дутым, готовым лопнуть при первом же поводе.

Более того, никто толком не может объяснить:

а) когда вообще появится более-менее похожий на правду искусственный интеллект;

б) появится ли он вообще;

в) сколько будет необходимо для его реализации вычислительных мощностей;

и, самое главное, г) каков будет экономический эффект от его внедрения (будет ли он вообще и позволит ли окупить расходы на разработку).

И вот на таком откровенно зыбком основании строилась трёхтриллионная капитализация «Nvidia».

Мобильное приложение чат-бота DeepSeek. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Думаю, что по аналогии с «кризисом доткомов» и «ипотечным кризисом» нынешний пузырь в будущем назовут «кризисом ИИ» (или, как вариант, «пузырём всего»).

Как пишет коллега Данилов, «проблема с «акциями роста», т.е. с акциями компаний, у которых вся их инвестиционная привлекательность строится на том, что «ой-вей компания в будущем захавает весь мировой рынок и заработает офиглиард офиглиардов долларов», заключается в том, что всё это светлое будущее почти всё уже в цене самой акции. И для того, чтобы эта цена была оправданна, нужно, чтобы все планы компании, все надежды аналитиков, все схемы её руководства, все ожидания и все прогнозы реализовались идеально или почти идеально. Нужно, чтобы «всё пошло так (как надо)».

Феномен на профессиональном жаргоне называется priced to perfection. Если внезапно хоть что-то идёт не так, то у компании начинаются катастрофические проблемы, акция занимается дайвингом — и инвесторы ищут в столе пачку Prozac или ближайшее окно».

По сути, подавляющее большинство акций американских корпораций формируют свою капитализацию по этому принципу. Абсолютно иррационально надувая цену на неоправданный максимум (что в своё время жёстко критиковал коллега Стиглиц) за счёт обратного выкупа акций на заёмные деньги. После чего у цены таких акций только одна дорога — лопаться.

Падение акций на фондовом рынке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

Капитализация множества корпораций (как и всяких «коинов») носит исключительно спекулятивный характер. То есть их покупают в надежде на последующую перепродажу дороже, поскольку дивидендные платежи там ничтожны, не оправдывают вложений или отсутствуют как класс. А любой «бычий» тренд всегда заканчивается — и тогда появляются пострадавшие. Строго как в МММ.

Пирамиде Понци уже больше ста лет, а люди так ничему и не учатся. Стоит их поманить морковкой «сверхприбыли из воздуха», как они несут свои денежки в очередные пузыри и пирамиды.

И неважно, что будет источником сверхприбыли в этот раз — тюльпаны, ИИ или продажа квартир в городах-миражах, — всегда найдутся те, кто соблазнится иллюзией быстрого богатства.

Авторы Александр Роджерс