Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 23:08

Китайский убийца ChatGPT за день обрушил технологический рынок в США

Китайский чат-бот DeepSeek обрушил акции техногигантов США на $1 трлн

Индекс Nasdaq, который включает акции крупнейших технологических компаний США, снизился более чем на 3% из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek. Это следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.

Торговая сессия завершилась снижением Nasdaq на 612,47 пункта (3,07%), остановившись на отметке 19 341,83 пункта. Особенно пострадали акции Nvidia, которые упали на 16,86%. Это привело к рекордному сокращению рыночной капитализации компании на $589 млрд, что стало крупнейшим падением в истории торгов.

Как отмечает The Wall Street Journal, общая стоимость частных компаний на американских биржах уменьшилась более чем на $1 трлн. При этом индекс S&P снизился на 88,96 пункта (1,46%), а промышленный Dow Jones, напротив, вырос на 289,33 пункта (0,65%).

Причиной столь масштабных изменений стала реакция рынка на новую версию китайского чат-бота DeepSeek. Он оказался более эффективнее, чем американский ChatGPT от OpenAI. Кроме того, бот доступен бесплатно и требует меньше ресурсов для работы.

ИИ вытесняет офисных работников: Названы самые популярные профессии 2025 года
ИИ вытесняет офисных работников: Названы самые популярные профессии 2025 года

Ранее президент США Дональд Трамп представил новую компанию StarGate, которая направит 500 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Руководитель OpenAI Сэм Альтман отметил, что этот проект позволит достичь много «удивительных результатов», в частности в сфере медицины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

Артём Гапоненко
  • Новости
  • В мире
  • США
  • Искусственный интеллект
  • Китай
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar