Китайский убийца ChatGPT за день обрушил технологический рынок в США

Индекс Nasdaq, который включает акции крупнейших технологических компаний США, снизился более чем на 3% из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek. Это следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.

Торговая сессия завершилась снижением Nasdaq на 612,47 пункта (3,07%), остановившись на отметке 19 341,83 пункта. Особенно пострадали акции Nvidia, которые упали на 16,86%. Это привело к рекордному сокращению рыночной капитализации компании на $589 млрд, что стало крупнейшим падением в истории торгов.

Как отмечает The Wall Street Journal, общая стоимость частных компаний на американских биржах уменьшилась более чем на $1 трлн. При этом индекс S&P снизился на 88,96 пункта (1,46%), а промышленный Dow Jones, напротив, вырос на 289,33 пункта (0,65%).

Причиной столь масштабных изменений стала реакция рынка на новую версию китайского чат-бота DeepSeek. Он оказался более эффективнее, чем американский ChatGPT от OpenAI. Кроме того, бот доступен бесплатно и требует меньше ресурсов для работы.