Китайский убийца ChatGPT за день обрушил технологический рынок в США
Китайский чат-бот DeepSeek обрушил акции техногигантов США на $1 трлн
Индекс Nasdaq, который включает акции крупнейших технологических компаний США, снизился более чем на 3% из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek. Это следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.
Торговая сессия завершилась снижением Nasdaq на 612,47 пункта (3,07%), остановившись на отметке 19 341,83 пункта. Особенно пострадали акции Nvidia, которые упали на 16,86%. Это привело к рекордному сокращению рыночной капитализации компании на $589 млрд, что стало крупнейшим падением в истории торгов.
Как отмечает The Wall Street Journal, общая стоимость частных компаний на американских биржах уменьшилась более чем на $1 трлн. При этом индекс S&P снизился на 88,96 пункта (1,46%), а промышленный Dow Jones, напротив, вырос на 289,33 пункта (0,65%).
Причиной столь масштабных изменений стала реакция рынка на новую версию китайского чат-бота DeepSeek. Он оказался более эффективнее, чем американский ChatGPT от OpenAI. Кроме того, бот доступен бесплатно и требует меньше ресурсов для работы.
Ранее президент США Дональд Трамп представил новую компанию StarGate, которая направит 500 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Руководитель OpenAI Сэм Альтман отметил, что этот проект позволит достичь много «удивительных результатов», в частности в сфере медицины.
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