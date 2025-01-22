Трамп анонсировал проект StarGate, который инвестирует $500 млн в ИИ

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп представил новую компанию, которая направит 500 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Белом доме, находясь в окружении руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI.

«Эти ведущие мировые технологические компании запускают StarGate. Запомните это название, оно станет широко известным в будущем. Эта американская компания планирует вложить не менее 500 миллиардов долларов в ИИ в пределах США», — заявил Трамп.

Компании, представители которых были с новым американским президентом, Трамп описал как «мощную концентрацию талантов и капитала».

Сэм Альтман, руководитель OpenAI, отметил, что этот проект позволит достичь много «удивительных результатов», в частности в сфере медицины.

«Я убеждён, что с развитием этой технологии мы увидим невероятный прорыв в лечении болезней. Нас поразит, как быстро мы справимся с раком и сердечными заболеваниями», — добавил Альтман.