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Регион
21 января, 23:51

Трамп анонсировал проект StarGate, который инвестирует $500 млн в ИИ

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп представил новую компанию, которая направит 500 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Белом доме, находясь в окружении руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI.

«Эти ведущие мировые технологические компании запускают StarGate. Запомните это название, оно станет широко известным в будущем. Эта американская компания планирует вложить не менее 500 миллиардов долларов в ИИ в пределах США», — заявил Трамп.

Компании, представители которых были с новым американским президентом, Трамп описал как «мощную концентрацию талантов и капитала».

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Сэм Альтман, руководитель OpenAI, отметил, что этот проект позволит достичь много «удивительных результатов», в частности в сфере медицины.

«Я убеждён, что с развитием этой технологии мы увидим невероятный прорыв в лечении болезней. Нас поразит, как быстро мы справимся с раком и сердечными заболеваниями», — добавил Альтман.

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Ранее HR-эксперты отметили, что ИИ уже начинает вытеснять офисных работников, чьи задачи постепенно автоматизируются. В целом на рынке труда в этом году ожидается нехватка квалифицированных специалистов.

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Shutterstock / FOTODOM / sdecoret

Лия Мурадьян
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