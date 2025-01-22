Трамп анонсировал проект StarGate, который инвестирует $500 млн в ИИ
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп представил новую компанию, которая направит 500 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Белом доме, находясь в окружении руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI.
«Эти ведущие мировые технологические компании запускают StarGate. Запомните это название, оно станет широко известным в будущем. Эта американская компания планирует вложить не менее 500 миллиардов долларов в ИИ в пределах США», — заявил Трамп.
Компании, представители которых были с новым американским президентом, Трамп описал как «мощную концентрацию талантов и капитала».
Сэм Альтман, руководитель OpenAI, отметил, что этот проект позволит достичь много «удивительных результатов», в частности в сфере медицины.
«Я убеждён, что с развитием этой технологии мы увидим невероятный прорыв в лечении болезней. Нас поразит, как быстро мы справимся с раком и сердечными заболеваниями», — добавил Альтман.
Ранее HR-эксперты отметили, что ИИ уже начинает вытеснять офисных работников, чьи задачи постепенно автоматизируются. В целом на рынке труда в этом году ожидается нехватка квалифицированных специалистов.
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