«Крёстный отец ИИ» спрогнозировал, когда нейросети могут стереть человечество с лица Земли

Через 30 лет искусственный интеллект может развиться до такой степени, что попросту уничтожит человечество. Об этом заявил британо-канадский учёный-компьютерщик Джеффри Хинтон, заработавший себе репутацию «крёстного отца» ИИ. В этом году он удостоился Нобелевской премии по физике.

Примечательно, что ранее Хинтон оценивал угрозу исчезновения людей равна всего 10%, однако уже в этому году его прогноз вырос до 20%. Причина тому — стремительное ускорение развития ИИ и «плохие игроки». Учёный пояснил, что на данный момент уровень развития человека по сравнению с искусственным интеллектом равен возможностям трёхлетнего ребёнка. Он также отметил, что «плохие игроки» непременно будут использовать ИИ для причинения вреда людям.

Хинтон настаивает на государственном контроле новых технологий, так как скорость развития искусственного интеллекта слишком высока.

«Меня беспокоит то, что невидимая рука не сможет обеспечить нам безопасность. Поэтому, если оставить всё на усмотрение крупных компаний, они не смогут обеспечить безопасную разработку ИИ. Единственное, что может заставить крупные компании проводить больше исследований в области безопасности, — государственное регулирование», — заключил учёный в эфире радио BBC 4.